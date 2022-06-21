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Восемь автобусов изменят свои маршруты из-за ремонта теплосетей в Алматы

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Автобусы стоят на стоянке
Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жителей южной столицы предупредили об изменении маршрутов ряда автобусов. Это связано с реконструкцией теплосетей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как отметили в ведомстве, в связи с началом второго этапа реконструкции тепловых сетей на улице Толе би (от проспекта Достык до улицы Зенкова) с 22 июня 2022 года временно будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

  • №201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул.Толе би – далее по схеме;
  • №205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул.Толе би – далее по схеме;
  • №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толеби – далее по схеме;
  • №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №120 – в восточном направлении – пр. Достык – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975071-vosem-avtobusov-izmenyat-svoi-marshruty-iz-za-remonta-teplosetey-v-almaty/

Автор: Виктор Николаев
Восемь автобусов изменят свои маршруты из-за ремонта теплосетей в Алматы jitsu gif
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