Одиноко идущую по обочине дороги 5-летнюю девочку нашли в Бурабае

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5-летняя девочка поехала отдыхать с семьей в Бурабай и потерялась. Ее обнаружили одиноко идущей по обочине дороги, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, 19 июня около 17.00 часов в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что в поселке Бурабай потерялась маленькая девочка.

Информация и приметы ребенка были переданы всем нарядам полиции.

Около 19.00 часов того же дня при патрулировании улиц возле поляны Абылай хана стражи порядка заметили девочку в возрасте 5 лет, которая одна шла по обочине дороги.

Правоохранители передали малышку родителям.

По словам ее отца, они приехали отдыхать в Бурабай с родными, всего было три семьи. Он думал, что дочь находится с родственниками. Девочка заигралась и ушла. Она пыталась самостоятельно найти дом, в котором расположились ее близкие, но заблудилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974982-odinoko-iduschuyu-po-obochine-dorogi-5-letnyuyu-devochku-nashli-v-burabae/