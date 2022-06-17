"Город должен определиться, кем он хочет быть": Досаев о генплане Алматы

Алматы. Фото: Деонисий Мить

Аким Алматы Ерболат Досаев накануне, 16 июня, принял участие в XVIІ Градостроительном форуме, организованном Союзом градостроителей Казахстана. Глава города высказался о перспективах развития южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В ходе выступления аким отметил, что сегодня главными вызовами для градостроительства являются синхронизация развития города-ядра и всей агломерации через единый транспортный каркас, обеспечение развития городов-спутников по принципу полицентричного развития, рост комфорта горожан через развитую социальную инфраструктуру и общественные пространства, создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

Досаев добавил, что город рос непропорционально, и нужно было принимать срочные решения для того, чтобы удовлетворить потребности мегаполиса.

"Мы сегодня находимся на перепутье. Город должен определиться, кем он хочет быть. Каждый город выбирает свой путь развития.

Забегая вперед, хочу сказать, что в предстоящий понедельник пройдет заседание маслихата, где будут приняты важные решения для города. Это вопросы изменения правил застройки и решение о возврате градостроительного совета города", - заявил аким Алматы.

Он подчеркнул, что в южной столице живут очень талантливые люди, а Алматы занимает лидирующие позиции по уровню развития креативной экономики. Тем не менее, пока нет необходимой правовой базы для реализации их планов и инициатив, подчеркнул аким.

"Но с 2023 года будет объявлен конкурс на архитектурный образ, город будет иметь право выбирать лучшие проекты. У нас будут проводиться земельные аукционы: кто предложит лучший проект по целевому назначению, тому город будет отдавать предпочтение. При этом, я хочу повысить роль частных инвестиций". - заявил Досаев.

Глава города обратил внимание на тот факт, что Алматы живет архитектурными достижениями, которые были построены в раннее время.

"Мы их реставрируем, приводим в порядок. На самом деле по пальцам можно пересчитать то, что стало символом нового Алматы, нового Казахстана. Я хотел бы, чтобы в городе их стало больше, для этого мы будем создавать условия", - отметил градоначальник.

Он также подчеркнул, что жилищное строительство тоже является очень важным вопросом, однако призвал разделять такие понятия как архитектура города и решение социальных проблем в виде обеспечения жилья.

"Должен быть устав или кодекс для города в лице генерального плана, и его нужно неукоснительно соблюдать. Тогда в этом случае будет и сам город, и дальнейшее видение развития города.

Все, что делается в генеральном плане, это не на один год, это на десятилетия, на поколения. Хотелось бы привести пример, когда мы приезжаем в Европу и видим архитектурные сооружения, построенные много столетий назад, то восхищаемся тем, как тогда умели строить. Я бы хотел, чтобы и об Алматы в перспективе говорили также", - добавил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974528-gorod-dolzhen-opredelitsya-kem-on-hochet-byt-dosaev-o-genplane-almaty/