Участок дороги по улице Саина перекроют на ночь в Алматы

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В Алматы в ночное время будет перекрыт участок дороги по улице Саина. Отмечается, что на данном участке будут проводиться работы по прокладке сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Представители акимата сообщили, что в ночь с 20 на 21 июня участок на пересечении улиц Саина и Жандосова закроют для проезда автотранспорта. Это необходимо для производства земляных работ по прокладке сетей по улице Саина.

В период с 23:00 до 06:00 будут временно перекрыты заезды с улицы Саина во дворы многоквартирных домов по адресу: улица Жандосова 184, 184а, 184б, 184в, 184в/1,186.

"Просим жителей города отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка", – отметили в пресс-службе акимата.

Схема перекрытия дороги. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что 22 июня в Жетысуском районе города Алматы некоторые здания, включая жилые дома, будут временно отключены от холодной воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974912-uchastok-dorogi-po-ulitse-saina-perekroyut-na-noch-v-almaty/