Холодную воду на день отключат в одном из районов Алматы

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В Жетысуском районе города Алматы некоторые здания, включая жилые дома, будут временно отключены от холодной воды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".

Сообщается, что в эту среду, 22 июня, с 9 до 20 часов холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района. Отключение будет произведено в контуре улиц Уссурийская – Тобаякова – Сейфуллина – Дегтярева.

В ГКП "Алматы су" объяснили, что временные ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ. В данном случае будет проводиться замена технологического оборудования на сетях водоснабжения.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили представители компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974892-holodnuyu-vodu-na-den-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/