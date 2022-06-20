Могут ли прекратить вещание российского ТВ в Казахстане, ответили в МИОР

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Главу МИОР в кулуарах парламента спросили, могут ли в Казахстане остановить вещание российского телевидения, как это сделали, к примеру, в Молдове, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не знаю, какое законодательство действует в Молдове. У нас вещание кабельных сетей осуществляется путем договорно-правовых отношений между провайдером и самим каналом.

Государство в этот процесс не вмешивается. Государство в лице министерства просит только одну вещь, чтобы здесь было представительство того или иного канала.

Во-вторых, государство в лице министерства обеспечивает во всех кабельных сетях первый обязательный пакет, куда входят отечественные каналы. Что касается остальных иностранных телеканалов, это уже выбор потребителя", – заявил глава МИОР Аскар Умаров.

Он добавил, что если граждане видят провокацию или призыв к определенным действиям, нужно написать заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что в связи с действующим режимом ЧС в Молдове решили запретить трансляцию новостей и передач политического или военного характера из некоторых стран, в том числе и из России. Тем не менее ограничения не касаются развлекательного контента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974857-mogut-li-prekratit-veschanie-rossiyskogo-tv-v-kazahstane-otvetili-v-mior/