Раздать 100 млрд тенге среди казахстанцев вместо кредитования торговых сетей предложил депутат

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат Аманжан Жамалов на совместном заседании палат парламента раскритиковал меры кабмина по сдерживанию цен на продукты питания, в частности льготное кредитование торговых сетей, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен, говоря об инфляции, отметил, что в стране нужны адресные меры поддержки социально уязвимых слоев населения.

"Для сдерживания роста цен правительством используется так называемая оборотная схема, проще говоря, льготное кредитование торговых сетей. На нее потратили 81 млрд тенге. На формирование стабилизационных фондов потрачено еще 16,8 млрд тенге. В сумме почти 100 млрд тенге. А эффекта нет. Цены выросли.

Лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям. У нас почти 1 млн человек бедного населения, они больше всех страдают от роста цен", - отметил мажилисмен.

Жамалов добавил, что, если правительство не может остановить рост цен, то ему следует поддержать население напрямую - через адресные субсидии социально незащищенным слоям.

От таких мер, по мнению депутата, будет больше пользы, чем от выделения денег торговым сетям.

"Инфляция фактически превратилась в национальный комплекс неполноценности. В любой момент экономическая инфляция может трансформироваться в политическую инфляцию. А к чему может привести бесконтрольный рост цен и потеря доверия населения, мы уже видели в январе этого года", - напомнил он.

Отметим, Жамалов также назвал инфляцию "единственным стабильно растущим показателем экономики в Казахстане".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974837-razdat-100-mlrd-tenge-sredi-kazahstantsev-vmesto-kreditovaniya-torgovyh-setey-predlozhil-deputat/