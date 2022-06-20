Депутат: Инфляция - единственный стабильно растущий показатель экономики в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На совместном заседании палат парламента депутат Аманжан Жамалов заявил, что единственный стабильно растущий показатель экономики в Казахстане - это инфляция, а Казахстан добровольно отводит себе роль "сырьевого придатка", передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Жамалов заявил, что в мае 2022 года годовая инфляция составила 14%, а продовольственные товары подорожали на 19%. По его мнению, Нацбанк так и не смог "внятно объяснить, почему растут цены".

"Перевели стрелки" на правительство, и пообещали, что инфляция снизится к 2024 году, в результате "контрциклического бюджетного правила". Если перевести на человеческий язык, это означает, что проблема должна решиться сама по себе. В общем, как говорится, умом Нацбанк наш не понять.

Подняли базовую ставку до 14% и думают, что помогают сдерживать цены. В России ставку снизили уже до 9,5%. Там прекрасно понимают, что высокие ставки, наоборот, разгоняют инфляцию, так как у производителей растут издержки на обслуживание кредитов, и они вынуждены повышать цены", - заявил спикер.

Жамалов привел в пример решение президента России запустить промышленную ипотеку под 5% и направить максимально финансирование на замещение импорта.

В нынешних условиях, по его словам, рынок Казахстана становится ключевым для России, что, как объясняет Жамалов, "нормально, поскольку у нас единый рынок ЕАЭС".

"Ненормально, что мы добровольно отводим себе роль сырьевого придатка. Политика отказа кредитования собственной экономики - это политика поддержки российской экономики. К сожалению, таковы реалии", - заключил Жамалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974833-deputat-inflyatsiya-edinstvennyy-stabilno-rastuschiy-pokazatel-ekonomiki-v-kazahstane/