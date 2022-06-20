Почему молодым отцам и студентам приходят повестки в армию в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Министерства обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в кулуарах парламента пояснил, почему молодым отцам и студентам приходят повестки, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минобороны заявил, что любой гражданин с 18 лет обязан выполнить воинский долг, но есть исключения - случаи отсрочки определяются воинским комиссариатом.

"У нас очень много случаев, когда наша молодежь прячется, убегает. Извините, но закон надо выполнять", - заявил министр.

Он добавил, что повестки студентам могут приходить, если они не вовремя сдали документы в органы местного управления и не уведомили о своем поступлении в учебные заведения.

Это же касается и молодых отцов.

"Если у вас есть право на отсрочку, будьте добры, дайте документ, что у вас родился ребенок. Соответственно вы попадаете под отсрочку.

Если вы поступили в вуз и вам положена отсрочка, пожалуйста. Только своевременно подайте документы в орган местного военного управления. Никаких повесток не будет. А мы же начинаем прятаться в кустах. Зачем?" - ответил Жаксылыков.

Он добавил, что не исключает факты нарушений при вручении повесток, но "в каждом случае будет разбирательство".

"Очень много идет обращений, когда молодые люди действительно поступил в вуз, сдали хорошо ЕНТ и их уже зачислили, но они документы не сдали. Потом они обращаются к нам на сайт и говорят о своей ситуации. Справочку сдайте, и мы предоставляем право отсрочки", - сообщил глава Минобороны.

Отметим, что правила освобождения или отсрочки от призыва в армию вы можете прочитать здесь.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Тугжанов заявил, что отказываться от службы в армии неправильно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974798-pochemu-molodym-ottsam-i-studentam-prihodyat-povestki-v-armiyu-v-kazahstane/