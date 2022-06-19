Дождь и гроза ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

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В воскресенье, 19 июня, в Нур-Султане и Шымкенте ожидается дождливая погода, а в Алматы будет солнечно и жарко. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня осадки не ожидаются, в мегаполисе прогнозируют жаркую погоду - столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов днем, а ночью опустятся до +18...+20. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

Астанчанам синоптики обещают дождливое воскресенье - в Нур-Султане сегодня ожидаются дождь и гроза, но температура воздуха при этом составит +30...+32 градуса. Синоптики предупреждают о небольшом усилении ветра - до 9-14 м/с.

Дождливая погода ждет сегодня и жителей Шымкента - в третьем мегаполисе прогнозируют грозу, столбики термометров поднимутся до +34...+36 градусов днем и опустятся до +20...+22 градусов ночью. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, сегодня в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974701-dozhd-i-groza-ozhidayutsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/