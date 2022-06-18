Гроза, град, шквал: казахстанцев предупредили о непогоде

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В ряде областей Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение - в регионах ожидается гроза, град, шквалистый ветер, об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

По данным синоптиков, 19 июня ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, западе, востоке области до 15-20 м/с.

Завтра же на севере Кызылординской области днем возможна гроза. Ветер западный, северо-западный днем в центре области до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем в воскресенье на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу, шквал, на севере, западе возможна пыльная буря и сильный ветер.

В Шымкенте ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается гроза и возможен сильный ветер.

19 июня на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов.

На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на юге области порывы до 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара - до 35 градусов.

На севере Западно-Казахстанской области синоптики обещают также грозу, град, шквалистый ветер.

На западе, юге Северо-Казахстанской области завтра возможны грозы и град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер восточный, днем на западе области, порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974692-groza-grad-shkval-kazahstantsev-predupredili-o-nepogode/