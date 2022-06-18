Десять автобусных маршрутов временно изменят схему движения в Нур-Султане

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

В Нур-Султане, завтра, 19 июня, десять автобусных маршрутов на время изменят схему движения. Такие меры были приняты из-за проведения в городе полумарафона.

Как сообщается на официальной странице City Transportation Systems в Facebook, в воскресенье, 19 июня, с 7.40 до 11.00 временно меняются схемы движения ряда автобусных маршрутов.

"В связи с проведением Nur-Sultan Half Marathon 19 июня, в воскресенье, с 7.40 до 11.00 временно меняются схемы движения маршрутов №№ 3, 4, 4А, 10, 12, 15, 15а, 18, 19, 21. Движение маршрутов будет восстановлено по мере освобождения проезжей части с 10.30-11.00. Просим вас заранее планировать свой маршрут", – говорится в транспортной компании.

Напомним, также завтра в Нур-Султане 19 июня будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974669-desyat-avtobusnyh-marshrutov-vremenno-izmenyat-shemu-dvizheniya-v-nur-sultane/