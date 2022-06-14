Часть дорог перекроют 19 июня в Нур-Султане

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В Нур-Султане 19 июня будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог, это связано с проведением в городе полумарафона. Движение перекроют за день до и в день проведения спортивного мероприятия.

Как говорится на официальной странице оргкомитета Nur-Sultan Half Marathon в Instagram, за день до забега и в день полумарафона будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог. Так, полумарафон стартует на территории МВЦ EXPO. Движение на участке EXPO будет перекрыто с 12.00 18 июня до 15.00 19 июня.

Движение по улице Сыганак, от улицы Туркестан до проспекта Тауелсыздык, перекроют с 7.40 до 9.40 19 июня.

Движение на участке дороги проспекта Тауелсыздык, от улицы Райымбек батыра до проспекта Кошкарбаева, будет перекрыто с 8.00 до 10.40.

Проезд по улице Сарайшык, от проспекта Тауелсыздык до проспекта Мангилик Ел, включая северную часть кольца, будет недоступн с 8.00 до 10.40.

Движение на участке дороги проспекта Мангилик Ел, от южной стороны кольца до улицы Кунаева, будет закрыто с 8.20 до 10.40.

Проезд по улице Кунаева, от проспекта Мангилик Ел и возле территории ТРЦ "Хан Шатыр", будет перекрыт с 8.30 до 11.30.

Движение по улице Достык, от ТРЦ "Хан Шатыр" до улицы Акмешит, будет перекрыто с 8.30 до 11.40.

Движение по улице Акмешит от улицы Достык до МВЦ EXPO будет перекрыто с 8.40 до 12.00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974091-chast-dorog-perekroyut-19-iyunya-v-nur-sultane/