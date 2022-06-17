Казахстанцам муку продают дороже, чем за рубеж, заявили в Зерновом союзе

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В Зерновом союзе РК заявили, что 128 миллиардов тенге может составить недополученная экспортная выручка от продажи казахстанской муки за последние пару лет.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", эксперты сравнили статистику за последние годы и выяснили, что жителям страны продукт отечественного помола продают почему-то значительно дороже, чем соседям. Разница достигает 136 долларов и выше, отметили корреспонденты.

Официальный представитель Зернового союза Евгений Карабанов сообщил, что, если в прошлом году тонна муки первого сорта на внутреннем рынке стоила в среднем 428 долларов, то за рубеж ее экспортировали в диапазоне от 272 до 357 долларов.

По информации телеканала, выяснилось, что в Узбекистан и Таджикистан муку Казахстан продавал примерно на 30-40 долларов дешевле расчетной. Карабанов отметил, что только по двум рынкам упущенная выгода могла превысить 40 миллионов долларов.

Также в союзе посчитали, что на фоне такой разницы в экспортных и внутренних ценах требования мукомолов ввести пошлины и другие ограничения на экспорт пшеницы сложно назвать справедливыми.

"Безусловно, подорожание сельхозпродукции идет, подорожание зерна мы видим. Но это объективные факторы. Мы проанализировали три года, а там сплошные субъективные факторы. Понятно, что все любят ссылаться на то, что фермеры, дескать, обнаглели и дорого продают свою продукцию. Но, как мы убедились, вопрос не только в фермерах. Вопрос в целом в организации этих рынков", - заявил Евгений Карабанов.

В пресс-службе Минсельхоза корреспондентам телеканала сообщили, что уже после переработки зерна ведомство не может влиять на процесс формирования цен на готовую продукцию. По их информации, действуют рыночные правила - бизнес, как правило, высчитывает себестоимость.

Что касается разницы, контроль здесь должен больше вестись со стороны Минторговли, таможенных органов, акиматов на местах, заявляют специалисты МСХ.

Представители Зернового союза между тем считают, что уполномоченным госорганам необходимо вмешаться в ситуацию и провести расследование.

"Наверное, надо навести порядок с ценами. Почему такой диспаритет цен у нас? Почему наши граждане вынуждены дороже покупать муку, чем граждане зарубежных стран? Это же ненормально.

Всегда экспортная цена дороже как минимум на величину транспортных расходов, чем цена на внутреннем рынке. Но мы же видим вообще сумасшедший диспаритет". - считает Карабанов.

Напомним, на днях межведомственная комиссия продлила ограничения на экспорт пшеницы и муки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974543-kazahstantsam-muku-prodayut-dorozhe-chem-za-rubezh-zayavili-v-zernovom-soyuze/