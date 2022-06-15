Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане

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На сайте Открытые НПА для публичного обсуждения выложили проект приказа Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, согласно которому вносятся изменения в график работы Центров обслуживания населения.

Документ был опубликован на сайте сегодня, 15 июня 2022 года, обсуждение завершится 29 июня.

Авторы предложили изменения касательно времени работы ЦОНов.

Планируется, что прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг будет осуществляться через Государственную корпорацию с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 18:00 без перерыва.

А дежурные отделы обслуживания населения будут работать с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00, кроме праздничных и выходных дней, согласно действующему трудовому законодательству.

В проекте отмечается, что при необходимости прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг осуществляется через дежурные отделы обслуживания населения Государственной корпорации с понедельника по пятницу включительно с 18:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13: 00, кроме воскресенья, праздничных и выходных дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974278-vremya-raboty-tsonov-hotyat-sokratit-v-kazahstane/