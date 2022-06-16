Еще на год могут продлить работу КСК в Казахстане

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Сенаторы вернули в мажилис проект закона, которым предусматривается переход КСК на ОСИ. В сенате предложили продлить работу КСК еще на год, передает корреспондент NUR.KZ.

Такую правку сенаторы внесли в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы".

"Дополнить пунктом 10 следующего содержания: В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства": в пунктах 3 и 5 статьи 2 слова "до 1 июля 2022 года" заменить словами "до 1 июля 2023 года" (…) касательно кооперативов собственников квартир (КСК) и объединений собственников имущества (ОСИ) многоквартирного жилого дома", – говорится в сравнительной таблице к законопроекту.

Необходимость введения такой нормы объясняется тем, что в период карантинных мероприятий проведение собраний собственников квартир или нежилых помещений стало проблематичным. В результате на сегодня не все многоквартирные жилые дома перешли на новые формы управления.

"В связи с этим, в целях качественного перехода на новые формы управления объектом кондоминиума (объединение собственников имущества, простое товарищество), предлагается продлить срок перехода до 1 июля 2023 года", – написано в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что переход на ОСИ произойдет 1 июля этого года. Мы рассказывали о том, что такое ОСИ и ПТ, и как проходит процесс перехода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974340-esche-na-god-mogut-prodlit-rabotu-ksk-v-kazahstane/