Жители Талдыкоргана занимают очередь за сахаром с двух часов ночи (видео)

Кадр из видео: 24.kz

Талдыкорганцы занимают очередь за сахаром с двух часов ночи. Социально значимый продукт три раза в неделю реализуют через стабфонд. В одни руки продают только два килограмма, передает "Хабар 24".

Дешевый сахар реализуют на коммунальном рынке Талдыкоргана по вторникам, четвергам и субботам. За ним выстраиваются длинные очереди.

"Пенсия добавилась 2 тысячи всего, считайте, у меня 59 пенсия была, сейчас 62 тысячи. Акимат всю эту продукцию должен контролировать, сахар был 220, сейчас стоит 300 с чем-то. Если это не могут регулировать, почему тогда акимат дает разрешение продавать? Людей толпой собирать и заставлять ждать. С двух часов ночи стоим в очереди, представляете?" - говорит горожанка Куралай Акбаева.

Другая жительница Талдыкоргана Гульбану Курмашева отмечает, что видела по телевизору склад с мешками сахара. Представители власти уверяли, что дефицита в стране нет, однако на деле выходит совсем иначе.

На коммунальный рынок в Талдыкоргане приходят целыми семьями. На руки выдают по 2 кг социального сахара. Причем у каждого члена семьи должны быть подтверждающие документы, иначе не продадут.

Сейчас в стабфонде СПК "Жетысу" имеется 1,5 тыс. тонн сахара. Населению реализовано 650 тонн.

"Запасы сейчас у нас находятся на Аксуском сахарном заводе, сахар поступает к нам на склады стабилизационного фонда по заявкам", - отметил директор департамента СПК "Жетысу" Бахтияр Сембеков.

В корпорации добавили, что в апреле между Коксуским сахарным заводом и представителями трех крупных торговых сетей был заключен меморандум по поставке 2 тысяч тонн сахара. Однако его раскупают за пару часов. В настоящее время цена за кг в торговых точках составляет 435 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974253-zhiteli-taldykorgana-zanimayut-ochered-za-saharom-s-dvuh-chasov-nochi-video/