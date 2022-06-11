"Повышение будет": министр энергетики о тарифах на электроэнергию

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Министр энергетики Болат Акчулаков сегодня во время прошедшего брифинга рассказал о возможном повышении тарифов на электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.

"15 июня мы должны разместить прогнозные показатели по оптовой цене, а 1 июля их утвердить. Сразу скажу, повышение будет , и оно будет связано с тем, что подражал уголь, выросли транспортные расходы.

Один из проблемных вопросов – зарплаты людей, кто работает в энергосистеме. Низкие зарплаты приводят к оттоку специалистов. Все это - вопросы тарифов. Поэтому рост тарифов будет связан с тремя факторами. Я думаю, что общую цифру назвать сложно", - сообщил министр.

Также он отметил, что предполагается ввести повышенный тариф для майнеров.

"Мы предлагаем дифференцированный подход. И есть предприятия, сугубо ориентированные на экспорт продукции. Мы считаем, что будет справедливо, чтобы такие компании платили более справедливую цену, а население – ниже. Также есть программа соцпомощи", - заключил Акчулаков.

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию пересмотрят в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973658-povyshenie-budet-ministr-energetiki-o-tarifah-na-elektroenergiyu/