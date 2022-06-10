Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Два автобусных маршрута продлили в Алматы, в частности, изменения коснулись маршрутов №31 и №67, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ранее на отчетной встрече с акимом города жители просили усилить транспортное обслуживание ЖК "Алма сити-5".

В результате, по поручению Ерболата Досаева принято решение о продлении маршрутов №31 и №67 с рынка "Барлык" по улице Карьерная в южном направлении.

"Теперь жители "Алма сити-5" могут добираться до центральных улиц города и недавно запущенной станции метро "Момышулы" без пересадок. Всего же в районе запланирован запуск 3 новых маршрутов и усиление действующих", – заявили в акимате.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции теплосетей по улице Толе би было изменено движение нескольких маршрутов. Теперь же для двух из них были внесены дополнительные коррективы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973583-dva-avtobusnyh-marshruta-prodlili-v-almaty/