Двум автобусам в Алматы изменили маршруты по просьбам пассажиров

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Из-за реконструкции теплосетей по улице Толе би ранее было изменено движение нескольких маршрутов. Теперь же для двух из них были внесены дополнительные коррективы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"В связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Толе би в ранее измененные схемы движения маршрутов №201 и №205 внесены временные корректировки по обращениям пассажиров и обслуживающей компании", – сообщили в акимате.

С 10 июня указанные маршруты будут курсировать:

в восточном направлении – улица Толе би – улица Конаева – улица Кабанбай батыра – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме;

в западном направлении – улица Толе би – проспект Достык – улица Богенбай батыра – улица Конаева – улица Толе би – далее по схеме.

Напомним, что с 7 июня временно были изменены схемы движения еще нескольких маршрутов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973435-dva-avtobusa-vremenno-izmenyat-marshruty-v-almaty-po-prosbam-passazhirov/