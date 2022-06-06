Схемы движения 10 автобусных маршрутов временно изменятся в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 7 июня из-за реконструкции теплосетей по улице Толе би в Алматы некоторые автобусы временно изменят свои схемы движения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Толе би (от улицы Конаева до проспекта Достык) с 7 июня временно будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

№118 – в восточном направлении – улица Толе би – улица Конаева – улица Казыбек би – улица Калдаякова – далее по схеме. В западном направлении – улица Калдаякова - улица Казыбек би – улица Конаева – улица Толе би – далее по схеме;

– в восточном направлении – улица Толе би – улица Конаева – улица Казыбек би – улица Калдаякова – далее по схеме. В западном направлении – улица Калдаякова - улица Казыбек би – улица Конаева – улица Толе би – далее по схеме; №201, №205, №206, №209, №210, №224, №37 – в восточном направлении – улица Толе би – улица Конаева – улица Казыбек би – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме. В западном направлении – улица Толе би – проспект Достык – улица Казыбек би – улица Конаева – улица Толе би – далее по схеме;

– в восточном направлении – улица Толе би – улица Конаева – улица Казыбек би – проспект Достык – улица Толе би – далее по схеме. В западном направлении – улица Толе би – проспект Достык – улица Казыбек би – улица Конаева – улица Толе би – далее по схеме; №48 – в восточном направлении – улица Толе би – улица Конаева – улица Казыбек би – проспект Достык – далее по схеме. В западном направлении – проспект Достык – улица Богенбай батыра – улица Конаева – улица Толе би – далее по схеме;

– в восточном направлении – улица Толе би – улица Конаева – улица Казыбек би – проспект Достык – далее по схеме. В западном направлении – проспект Достык – улица Богенбай батыра – улица Конаева – улица Толе би – далее по схеме; №66 – в северном направлении – проспект Достык – улица Богенбай батыра – улица Конаева – далее по схеме. В южном направлении – улица Калдаякова – улица Богенбай батыра – проспект Достык – далее по схеме.

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в сообщении ведомства.

Напомним, что 8 июня в нескольких микрорайонах Алматы на день отключат холодную воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972756-shemy-dvizheniya-10-avtobusnyh-marshrutov-vremenno-izmenyatsya-v-almaty/