Бездомные в Актобе оказались владельцами "бизнеса" с оборотом в 800 млн тенге

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Прокуратура в ходе анализа применения законодательства о противодействии теневой экономике выявила нарушения в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев на своей официальной странице в Facebook.

Установлено, что 14 человек, содержащихся в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированы в качестве предпринимателей либо числятся директорами и учредителями ТОО.

"Опрошенные владельцы "бизнеса" показали, что не имеют к этому никакого отношения, трое из них являются лицами с инвалидностью 1 и 2 групп. Вместе с тем оборот такого "бизнеса" с 2021 года по апрель 2022 года составил около 800 млн тенге", - отметил Жасулан Даулембаев.

Прокурор района Алматы города Актобе добавил, что по результатам анализа внесено представление об устранении нарушений законности в налоговые органы, а материалы направлены в ДЭР для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Актобе безработных назначали директорами компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973389-bezdomnye-v-aktobe-okazalis-vladeltsami-biznesa-s-oborotom-v-800-mln-tenge/