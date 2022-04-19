Безработных в Актобе назначали директорами компаний

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В Актобе бывший полицейский решил заработать, помогая бизнесменам уходить от уплаты налогов в бюджет. Схема была такой: безработные оформляли на свое имя ТОО и заключали фиктивные сделки. Ущерб государству составил 1,6 млрд тенге. Восемь человек предстали перед судом, передает "Диапазон".

По материалам дела, экс-полицейский зарегистрировал фирмы на семерых человек. По документам они занимались оптовой торговлей, а на самом деле у них не было штата работников и имущества.

Другим компаниям предоставлялись документы о якобы совершенных сделках, благодаря чему они уходили от уплаты налогов, а организатор лжепредприятий и его подельники получали проценты.

Ущерб государству составил 1,6 млрд тенге.

На скамье подсудимых оказались сразу 8 человек. Их обвиняли по статье "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров".

Главный фигурант дела вину признал частично. Он пояснил, что как бывший сотрудник правоохранительных органов хорошо разбирался в психологии людей. Поэтому искал в барах, кафе и на улицах безработных, которые не разбирались в законах, чтобы сделать из них учредителей и директоров компаний.

С 2016 по 2020 годы они по его указанию оформили на себя фирмы и передали ему учредительные документы, печати и ЭЦП.

А его подельники уверяли, что преступлений не совершали и просили их оправдать.

"Я искал дополнительную работу, были материальные затруднения, согласился подзаработать и оформил на себя ТОО "Finsell", открыл счет в банке, подписывал какие-то документы. Снимал деньги, за это получал вознаграждение по 120 тысяч тенге в течение 6 месяцев", - рассказал один из подсудимых.

У остальных директоров ТОО были похожие показания.

В итоге организатор приговорен к 4 годам 8 месяцам лишения свободы. Но с учетом амнистии этот срок сократили до 3 лет 1 месяца и 10 дней заключения.

Еще 6 обвиняемых получили по 2 года колонии. Одного из восьми подсудимых суд в связи с амнистией освободил от лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965738-bezrabotnyh-v-aktobe-naznachali-direktorami-kompaniy/