Поздний ужин бурого медведя попал на камеру в Восточном Казахстане (видео)

Иллюстративное фото: pexels.com

Фотоловушка, установленная в Маркокольском заповеднике, сняла процесс рыбалки бурого медведя, который потом с удовольствием съел пойманную добычу.

Видео было опубликовано на официальной странице заповедника в Instagram.

На кадрах можно заметить, как ночью в темноте мишка сначала бродит по реке, а затем выходит на берег с пойманной рыбой в зубах и поглощает добычу.

Но на этом любопытная запись не заканчивается, так как уже днем к остаткам медвежьего ужина слетаются птицы, в числе которых и хищный коршун.

Как рассказали сотрудники заповедника, во время нерестового периода Маркакольского Ленка, рыба, которая поднимается вверх по реке, иногда становится добычей хищных животных.

"На видео вы можете наблюдать, как воспользовался данной ситуаций бурый медведь, который был заснят на фотоловушку, установленную инспекторами на участке речки Топольник в селе Карагайлы Булак.

Медведь поймал рыбу и съел ее, не отходя от места охоты. После трапезы осталось много остатков плоти разорванной тушки рыбы, они привлекли сорок и ворон.

Присутствие и громкие звуки, издаваемые этими птицами, послужили сигналом для прилета хищной птицы – коршуна", – объяснили специалисты.

Ранее фотоловушка в национальном парке "Кольсайские озера" сняла снежного барса с детенышем, которые проходили мимо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973366-pozdniy-uzhin-burogo-medvedya-popal-na-kameru-v-vostochnom-kazahstane-video/