Снежный барс попал в кадр фотоловушки на Кольсайских озерах (видео)

Снежный барс. Иллюстративное фото: Wikipedia

Фотоловушка в национальном парке "Кольсайские озера" засняла снежного барса, проходившего мимо с детенышем. Кадры были опубликованы на официальной странице Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК в Instagram.

Как рассказали в комитете, на видео можно заметить, как мимо объектива фотоловушки проходит самка снежного барса с годовалым детенышем.

Камера засняла исчезающих животных с двух ракурсов: в первом эпизоде ирбис проходит мимо ели, во втором - забирается вверх по камням.

Напомним, что в начале июня в Алматинской области в объектив фотоловушки попал краснокнижный тянь-шанский бурый медведь.

Всего было сделано три фотографии: на первом снимке медведь сидел на скале, тогда как на остальных двух кадрах, заснятых ночью, медведь пробирался по тропе через камни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972903-snezhnyy-bars-popal-v-kadr-fotolovushki-na-kolsayskih-ozerah-video/