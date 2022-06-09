Когда банки снова начнут принимать заявки на льготные автокредиты, ответили в МИИР

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Глава МИИР Каирбек Ускенбаев в кулуарах сената прокомментировал вопрос о приостановке банками приема заявок на льготное автокредитование, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, с момента старта программы льготного автокредитования от казахстанцев поступило очень много заявок.

"Банки, наверное, приостановили свою работу, потому что больше 20 тысяч заявок поступило. Мы примерно рассчитывали, что 100 млрд тенге хватит примерно на 15-16 тысяч кредитов.

На сегодня одобрено 9885 заявок – около 10 тысяч. Это примерно на 73 млрд тенге. Еще в запасе 27 млрд тенге. Выдано машин почти 3 тысячи", – проинформировал Ускенбаев.

Глава МИИР добавил, что, "когда эти 100 млрд тенге будут выданы", через месяц-два казахстанцы начнут выплачивать кредиты – и тогда, "в револьверном порядке, эти же банки эти же деньги будут использовать на кредиты другим людям".

"Вот, 100 млрд по 85 тысяч тенге ежемесячно: 15-16 тысяч человек по 85 тысяч ежемесячно. Примерно посчитайте, сколько будет обходиться в месяц. Это чисто математический расчет.

Я сразу скажу, что слухов было много. Мы вызывали всех руководителей и сказали: "Извините, пожалуйста, до нас доходят слухи, что ваши менеджеры или банковские работники начинают предлагать какие-то услуги". Какой они порядок навели, я не знаю. Но сейчас вроде бы такие слухи прекратились. Может, и уволили кого-то.

Эти разговоры были, когда программа еще не стартовала. После того, как программа стартовала, я разговоров таких не слышал во всех случаях", – отметил министр.

Ранее в Фонде развития промышленности уже разъясняли, когда казахстанцы смогут повторно подать заявку на получение льготного автокредита.

Между тем мы также подробно рассказывали, почему некоторые банки прекратили выдавать кредиты на автомобили по льготной программе и когда прием заявок будет вновь открыт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973321-kogda-banki-snova-nachnut-prinimat-zayavki-na-lgotnye-avtokredity-otvetili-v-miir/