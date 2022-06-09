Жара в Алматы и Шымкенте, дождь – в Нур-Султане: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В четверг, 9 июня, в Алматы и Шымкенте ожидается сильная жара, а в Нур-Султане синоптики прогнозируют дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет еще жарче, чем вчера – в южной столице ожидается до +32...+34 градусов днем и +18...+20 градусов – ночью. Синоптики прогнозируют также небольшое усиление ветра до 3-8 м/с.

Жителей Нур-Султана предупреждают о дожде, который продолжится и ночью. Несмотря на осадки, температура воздуха в столице днем составит +28...+30 градусов, ночью – от +15 до +17 градусов. Ожидается также усиление ветра до 9-14 метров в секунду.

В Шымкенте столбики термометров сегодня днем поднимутся до +35...+37 градусов, ночью – опустятся до +20...+22 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не ожидается, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Отметим, что на сегодня, 9 июня, в 12 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973251-zhara-v-almaty-i-shymkente-dozhd-v-nur-sultane-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/