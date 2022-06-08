Гроза, пыльная буря, жара до 36 градусов: жителей 12 регионов предупредили о штормах

Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские синоптики предупредили жителей 12 регионов Казахстана об ухудшении погодных условий на завтра, 9 июня. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Днем 9 июня в Атырауской области и в Атырау ожидается пыльная буря. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Завтра днем на северо-западе и юго-востоке Западно-Казахстанской области синоптики обещают порывистый ветер до 15-20 м/с.

В Уральске днем 9 июня также будет ветер с порывами до 18 м/с.

Завтра в Кызылординской области будет ветер до 15-20 м/с. В центре области и в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

9 июня на западе, на севере и в центре Карагандинской области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем на юге области сохранится сильная жара до 36 градусов.

В городе Жезказган Улытауской области завтра будет гроза и порывистый ветер до 18 м/с.

9 июня на юге и востоке Акмолинской области возможна гроза. Днем на юге региона будет пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

Завтра на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере и юго-востоке области будет пыльная буря. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Днем 9 июня на севере Актюбинской области будет гроза и ветер с порывами до 16 м/с.

Завтра днем в горных районах Туркестанской области будет гроза и шквал, на севере и западе ожидается пыльная буря. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

В Туркестане днем 9 июня временами возможна пыльная буря. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

9 июня на западе и северо-западе Костанайской области синоптики обещают грозу и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Костанае днем 9 июня будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра на западе и севере Павлодарской области прогнозируется гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Ночью 9 июня на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза и ветер до 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с.

В Петропавловске завтра днем будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ранее сегодня мы рассказывали о прогнозе погоды в Казахстане на грядущие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973247-groza-pylnaya-burya-zhara-do-36-gradusov-zhiteley-12-regionov-predupredili-o-shtormah/