"Я за то, чтобы была инклюзивность": глава МОН высказался о ношении платков в школах

Асхат Аймагамбетов. Фото: primeminister.kz

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался по поводу ношения платков в школах – глава МОН считает, что в обществе должна быть инклюзивность разных групп и взглядов, особенно, когда из-за религиозных вопросов дети испытывают трудности и не посещают школу, передает корреспондент NUR.KZ.

В интервью порталу NUR.KZ министр Асхат Аймагамбетов заявил, что вопрос ношения платков в школах поднимается перманентно – не только в Казахстане, но и в ряде других стран.

"Казахстан – светское государство, школа тоже является светским учреждением. Есть приказ, принятый еще в 2016 году, и там есть требования", – заявил министр.

Аймагамбетов считает, что в этом вопросе важно обеспечить инклюзивность разных групп и взглядов.

"Я за то, чтобы инклюзивность была, и понимаю необходимость поддержки. Конечно, это относится не только к компетенции МОН, нужно обсуждение с другими органами. К примеру, мы могли бы рассмотреть вопрос в отношении девочек, которых родители не пускают в школу из-за невозможности носить головной убор. Когда дети из-за этих причин не посещают школу, или вынуждены переходить на дистанционное обучение – это имеет более негативный эффект, а ведь мы должны быть инклюзивным обществом. Этот вопрос заслуживает внимания", – заявил глава МОН.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972711-ya-za-to-chtoby-byla-inklyuzivnost-glava-mon-vyskazalsya-o-noshenii-platkov-v-shkolah/