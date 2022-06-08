По 720 мин ежедневно будут взрывать в Жамбылской области

Иллюстративное фото: Министерство обороны Республики Казахстан

В Байзакском районе Жамбылской области возобновили контролируемые взрывные работы по уничтожению фрагментов боеприпасов. Саперы уже ликвидировали почти полтонны взрывчатки.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", фрагменты боеприпасов вывозят с территории воинской части, где в конце лета прошлого года прогремели взрывы. Специалисты проводят подрывы в безлюдной местности с соблюдением всех мер безопасности. Перед началом всех работ с личным составом проводят специальный инструктаж.

Сначала ведутся поиски фрагментов боеприпасов на технической территории воинской части. После их складируют в безопасное место и отвозят на подрывную площадку.

"Саперы грузят на специально-оборудованную машину, предназначенную для этого. Погружается на эту машину и колонна выезжает. Колонну сопровождает наша военная полиция, пожарная машина и машина для оказания техпомощи. Внешним осмотром она спокойно определяется: предмет взрывоопасен или не взрывоопасен.

Это, конечно, специалистами спокойно определяется. Для этого у нас на технической территории создан сводный отряд ликвидации последствий", - объяснил командир в/ч 28349 Еркин Абсадыков.

Мелкие фрагменты боеприпасов сжигают в специальных печах, глубоко врытых в землю. А вот уцелевшие, непригодные к использованию взрывают.

По данным телеканала, контролируемые работы по подрыву фрагментов боеприпасов ведутся в горной местности примерно в 12 километрах от села Кайнар Байзакского района. Опасности для населения они не представляют.

Ежедневно с понедельника по пятницу саперы будут ликвидировать по 720 мин.

Всю прилегающую к воинской части территорию населенных пунктов от фрагментов боеприпасов очистили еще в прошлом году. Осталось провести работы только в военной части. Уничтожают непригодные боеприпасы 2 раза в день.

"Взрывные работы проводятся с учетом сниженного звукового эффекта, также действия ударной и воздушной волны. Для выполнения этих задач привлечены инженерно-саперные подразделения регионального командования "Юг".

Взрывоопасные предметы рассчитаны в малом количестве, дозировано. Последовательно работаем в целях недопущения мер безопасности. Как у саперов у нас права на ошибку нет", - заявил начальник инженерных войск регионального командования "Юг" Бакытбек Тажибаев.

Участок для проведения подрывов предоставил областной акимат. Еженедельно специалисты проводят разъяснительную работу с местными жителями - призывают не пугаться взрывов и относиться с пониманием.

Взрывные работы по утилизации фрагментов боеприпасов будут проводить до 25 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973080-po-720-min-ezhednevno-budut-vzryvat-v-zhambylskoy-oblasti/