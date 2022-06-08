Жара до 37 градусов ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

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Синоптики предупреждают жителей трех мегаполисов Казахстана - Нур-Султана, Алматы и Шымкента - о сильной жаре. Актуальный прогноз на сегодня, 8 июня, опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

32-градусную жару прогнозируют синоптики в Алматы днем, а ночью столбики термометров опустятся до +18...+20 градусов. Скорость ветра в мегаполисе составит 2-7 метров в секунду.

Такая же погода, по прогнозам специалистов, ожидается и в Нур-Султане - днем температура воздуха составит +30...+32 градуса, однако ночью в столице ожидается гроза, столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Жителей Шымкента сегодня ждет сильная жара - здесь столбики термометров поднимутся до +35...+37 градусов днем, ночью температура воздуха составит +20...+22 градуса. Скорость ветра в третьем мегаполисе сегодня составит 3-8 м/с.

Напомним, в 12 регионах страны сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973060-zhara-do-37-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/