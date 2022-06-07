Жара до 40 градусов: в 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

8 июня днем, согласно прогнозу, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем в районе Жаланашколя и в горных районах области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Завтра в Актюбинской области синоптики прогнозируют ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается сильный ветер, днем порывы достигнут 18 метров в секунду.

На севере и западе Акмолинской области в среду ожидаются гроза, днем град. На юго-востоке области - пыльная буря. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду.

Завтра и послезавтра в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью 08 июня на северо-востоке области, в горных районах, днем 9 июня на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

8 и 9 июня на севере, юге области ожидается сильная жара до 38 градусов.

Днем в северной половине и на востоке Западно-Казахстанской области будет сильный ветер, порывы составят 15-20 метров в секунду. В Уральске днем будет ветер северо-западный, западный порывы 18 метров в секунду.

Завтра на западе и севере Карагандинской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов

8 июня днем в Кызылординской области ожидаются сильная жара 40-41 градусов, в центре области пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем в центре, на юге области его скорость составит 15-20 метров в секунду. В центре региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В среду на севере и западе Костанайской области синоптики пообещали грозу, град и шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.

8 июня на юге Мангистауской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге, днем на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду.

Днем на севере и в центре Павлодарской области ожидается сильный ветер, порывы составят 15-20 метров в секунду.

8 июня днем на западе и севере Туркестанской области ожидается 40-градусная жара.

В среду на севере, западе и востоке Северо-Казахстанской области пообещали грозу, град и шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973051-zhara-do-40-gradusov-v-12-regionah-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/