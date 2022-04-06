Снимки Аральского моря, сделанные из космоса, опубликовали в Сети

Аральское море. Фото: t.me/oleg_mks

Аральское море когда-то было четвертым по величине озером в мире, но сейчас этот природный водоем почти высох. Недавно снимки Аральского моря, сделанные с борта МКС, были опубликованы в Сети.

Фотографии появились в Telegram-канале, посвященном летчику-космонавту Олегу Артемьеву.

"Продолжаем разбирать рубрику #ПоЗаявкам и на фотографии бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии", – написал космонавт под постом со снимками.

Он также отметил, что до начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.

Подписчики в комментариях восхитились невероятным видом, но назвали печальным нынешнее состояние природного водоема.

"Как из иллюминатора самолета! Красота!", "Спасибо за эмоции", "Красота", "Жаль что мелеет Аральское море", "Да, грустная история про Аральское море, а совсем недавно еще оно людей кормило", "Скоро совсем высохнет", – прокомментировали фотографии пользователи.

Аральское море находится на границе Казахстана и Узбекистана.

Еще в 1960-х годах уровень Аральского моря и объем воды в нем стал снижаться. В 1989 году море распалось на два водоема – Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

В 2014 году восточная часть Южного Аральского моря полностью высохла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963734-snimki-aralskogo-morya-sdelannye-iz-kosmosa-opublikovali-v-seti/