Уроки патриотизма планируют ввести в школах Казахстана с 1 сентября

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На аппаратном совещании МОН объявили о планах ввести урок "Патриотизм и глобальные компетенции" в школах Казахстана со следующего учебного года. Его планируется преподавать ученикам 5-11 классов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одной из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года является внедрение в 5-11 классах курса под названием "Патриотизм и глобальные компетенции".

Курс направлен на развитие у обучающихся навыков исследования, анализа, коммуникации. Академия отправила проект для ознакомления в региональные методические центры. Уже разместила на сайте.

После утверждения некоторых НПА, связанных с организацией учебного процесса, будут внесены окончательные изменения, а письмо будет направлено для работы в школы", – заявила на совещании глава Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина Мадина Тыныбаева.

Напомним, что ранее Асхат Аймагамбетов также анонсировал некоторые изменения в школьной программе.

Так, что касается изучения иностранных языков, с будущего учебного года в 1-х классах с казахским языком обучения не будут изучаться другие языки – учеба будет проходить только на родном языке, в 1-х классах с русским языком обучения будут преподаваться только казахский и русский языки.

Также некоторые предметы, такие как "Художественный труд" или "Казахский язык и литература", вновь будут разделены на два отдельных предмета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973002-uroki-patriotizma-planiruyut-vvesti-v-shkolah-kazahstana-s-1-sentyabrya/