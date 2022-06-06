"В первом классе - только родной язык": глава МОН заявил об изменениях в трехъязычии

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Глава казахстанского МОН анонсировал изменения в концепции изучения сразу трех языков для учеников начальных классов – в ближайшее время, по его словам, в школах с казахским языком обучения в первом классе детей будут учить только родному языку, а иностранные присоединят во втором и третьем классах, передает корреспондент NUR.KZ.

О планируемых изменениях министр Асхат Аймагамбетов рассказал в интервью NUR.KZ – глава МОН сообщил, что казахстанцам нужно знать все три языка, и отказываться от этой концепции не планируют.

Однако начинать трехъязычное обучение сразу с первого класса детям сложно, поэтому для начальных классов решили внедрять языки поэтапно.

"Что касается начальных классов, проведя исследования и анализ на эту тему, мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Дело в дидактике и физиологии.

Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведем работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребенок изучал только один язык – казахский, то есть сначала научился читать и писать на своем родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем – английский", - сообщил Аймагамбетов.

Что касается школ с русским языком обучения, то там соответственно, в первом классе будет русский и государственный языки, а английский также – с третьего.

"С точки зрения методологии, это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были, поэтому мы планируем это внедрить", - дополнил глава МОН.

Предлагаемая концепция, которую планируют внедрить в ближайшее время, такова:

для детей, обучающихся на казахском языке, в первом классе будет только родной язык, во втором классе добавится русский, в третьем классе - английский язык,

для детей, обучающихся на русском языке, в первом классе будет родной язык и государственный казахский, в третьем классе дети также начнут изучать английский язык.

"У нас есть видение по внесению этих изменений уже в ближайшее время, будем переходить к этой системе. Подготовка ведется", - добавил министр.

Полную версию интервью NUR.KZ с министром Асхатом Аймагамбетовым читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972720-v-pervom-klasse-tolko-rodnoy-yazyk-glava-mon-zayavil-ob-izmeneniyah-v-trehyazychii/