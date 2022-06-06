Мировая литература, труд и казахский язык: Аймагамбетов рассказал о новых предметах в школе

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Глава казахстанского МОН в интервью журналисту NUR.KZ рассказал, какие школьные предметы изменятся – в программе появится мировая литература, а художественный труд, а также казахский язык и литературу вновь разделят.

"Давно обсуждался вопрос, что когда-то у нас в школьной программе были отдельные два предмета – труд и ИЗО. Эти предметы объединили в художественный труд с 2015 года.

Мы увидели результаты. На уровне начальной школы важно, чтобы дети развивали мелкую моторику, учились мастерить своими руками, рисовать. Мы планируем разделить предмет, как это раньше было, отдельно труд и ИЗО. Уже в этом году планируем", - заявил Аймагамбетов.

Также разделить планируют казахский язык и литературу.

«Сейчас казахский язык и литература преподается как интегрированный предмет – это очень сложно. Тем более, когда мы говорим, что нужно учить казахский язык и казахскую литературу в школах с не казахским языком обучения, и у нас не такие очевидные успехи. У предметов разные цели обучения – мы планируем в будущем их разделить", - сообщил министр.

В школах с казахским языком обучения планируется ввести предмет мировой литературы.

"В школах с казахским языком обучения давно поднимается вопрос по отдельному предмету мировой литературы. Сейчас у нас есть казахская литература, есть русская, но мировую литературу тоже должны проходить. К 2024 году мы это планируем", - рассказал Аймагамбетов.

Полную версию интервью NUR.KZ с министром Асхатом Аймагамбетовым читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972729-mirovaya-literatura-trud-i-kazahskiy-yazyk-aymagambetov-rasskazal-o-novyh-predmetah-v-shkole/