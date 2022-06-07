Без холодной воды на несколько часов останутся жители двух районов Алматы

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В Алматы 9 и 10 июня будет отключена подача холодной воды в жилые дома и здания, расположенные в Турксибском и Жетысуском районах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ГКП "Алматы су".

Локальные отключения жилых и других зданий от холодной воды произведут в:

Турксибском районе 9 июня с 9:00 до 21:00, в контуре улиц: Аймауытова – Сауранбаева – Молдагалиева – Шолохова – Зорге – Осипенко – Ержанова – Бурундайская;

в контуре улиц: Аймауытова – Сауранбаева – Молдагалиева – Шолохова – Зорге – Осипенко – Ержанова – Бурундайская; Жетысуском районе 10 июня с 9:00 до 20:00, в контуре улиц: Филатова – Багратиона – Меркулова, а также на улицах Акпаева, Сейфуллина, Шилова, Жансугурова.

"Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к магистральным сетям. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении предприятия.

При возникновении вопросов горожане могут обратиться по номеру телефона 274-66-66.

Ранее сообщалось также, что 10 июня в двух районах Алматы будет приостановлена и подача горячей воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972927-bez-holodnoy-vody-na-neskolko-chasov-ostanutsya-zhiteli-dvuh-rayonov-almaty/