Два района Алматы временно отключат от подачи горячей воды

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Здания и жилые дома в двух районах южной столицы в пятницу, 10 июня, на несколько часов отключат от подачи горячей воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщили в компании, 10 июня с 09:00 до 20:00 горячая вода не будет поступать в жилые дома и прочие здания, расположенные на территории Жетысуского и Турксибского районов в контуре улиц Жансугурова – Тихого – Глазунова – Рыскулова, по улице Ратушного, а также в микрорайонах Кулагер, Кокмайса и Айнабулак-1, 2, 3 и 4.

"Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972915-dva-rayona-almaty-vremenno-otklyuchat-ot-podachi-goryachey-vody/