Уехал к маме: пятилетнего мальчика на велосипеде нашли на трассе в ВКО

Мальчик и его бабушка. Фото: instagram.com/eastkazpolice

4 июня во время патрулирования улицы Партизанская в городе Алтай полицейские обнаружили пятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде без взрослых. Об этом сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram.

Сообщается, что ребенка нашли старшие лейтенанты полиции Сырыма Каликан и Даурен Заркымканов.

По словам стражей порядка, ребенок был крайне растерян и испуган. Увидев полицейских, он заплакал. При разговоре ребенок рассказал, что уехал из дома и заблудился.

Правоохранители выяснили, что мальчик проживает в селе Маяк в 4 километрах от города Алтай, откуда он решил самостоятельно доехать к своей маме, работающей в городе.

В селе мальчик был со своей бабушкой. Будучи занятой домашними делами, женщина не заметила, как внук уехал со двора дома на велосипеде.

Ребенка передали родным. По словам инспектора взвода патрульной полиции ОП района Алтай Сырыма Каликана, дорога, где нашли мальчика, является трассой республиканского значения, где ежедневно проезжает большое количество машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972854-uehal-k-mame-pyatiletnego-malchika-na-velosipede-nashli-na-trasse-v-vko/