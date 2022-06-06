Холодную воду на день отключат в нескольких микрорайонах Алматы

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В ГКП "Алматы су" сообщили, что 8 июня в некоторых микрорайонах города будет отключена холодная вода для проведения работ по замене технологического оборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"8 июня с 01:00 до 22:00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные на территориях микрорайонов Аксай-4, Аксай-5, Достык, Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, Мамыр-1, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7", – говорится в сообщении.

Отмечается, что временное отключение холодной воды необходимо для обеспечения безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения Ауэзовского района Алматы.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили представители ГКП "Алматы су".

Карта районов, где будет отключена холодная вода. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972752-holodnuyu-vodu-na-den-otklyuchat-v-neskolkih-mikrorayonah-almaty/