Акимат Алматы предупредил казахстанцев о подозрительной рекламе с QR-кодами (фото)

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На остановках города Алматы появились рекламные наклейки с QR-кодом, который перенаправляет пользователей на сомнительную страницу "Криптовалютная биржа НБК", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как рассказали в Управлении городского планирования и урбанистики города Алматы, эти объявления являются незарегистрированной и несанкционированной рекламой.

Сотрудники управления совершили рейд по городу, в ходе которого все незаконные рекламные наклейки были удалены.

Полицейские. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Для выяснения факта принадлежности рекламы к финансовой пирамиде информацию направили в управление полиции Бостандыкского района Алматы.

Наклейка. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Напомним, накануне сообщалось, что алматинка лишилась 80 тыс. долларов, поверив лжевладельцу обменника.

Остановка. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

А с начала года только через аэропорт Алматы пытались незаконно вывезти больше полумиллиона долларов наличными. Вывоз инвалюты из страны на сегодняшний день ограничен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972420-akimat-almaty-predupredil-kazahstantsev-o-podozritelnoy-reklame-s-qr-kodami-foto/