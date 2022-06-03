Акимат Алматы предупредил казахстанцев о подозрительной рекламе с QR-кодами (фото)
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На остановках города Алматы появились рекламные наклейки с QR-кодом, который перенаправляет пользователей на сомнительную страницу "Криптовалютная биржа НБК", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как рассказали в Управлении городского планирования и урбанистики города Алматы, эти объявления являются незарегистрированной и несанкционированной рекламой.
Сотрудники управления совершили рейд по городу, в ходе которого все незаконные рекламные наклейки были удалены.
Для выяснения факта принадлежности рекламы к финансовой пирамиде информацию направили в управление полиции Бостандыкского района Алматы.
Напомним, накануне сообщалось, что алматинка лишилась 80 тыс. долларов, поверив лжевладельцу обменника.
А с начала года только через аэропорт Алматы пытались незаконно вывезти больше полумиллиона долларов наличными. Вывоз инвалюты из страны на сегодняшний день ограничен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972420-akimat-almaty-predupredil-kazahstantsev-o-podozritelnoy-reklame-s-qr-kodami-foto/