Полмиллиона долларов и 26 тыс. евро пытались незаконно вывезти из Казахстана с начала года

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С начала 2022 года из Казахстана через аэропорт Алматы пытались незаконно вывезти больше полумиллиона долларов наличными. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финмониторингу.

В ведомстве отметили, что на постоянной основе ведут работы по противодействию незаконному вывозу наличной инвалюты из страны.

"С начала текущего года в международном аэропорту Алматы выявлено 2 факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов недекларирования денежных средств на общую сумму более 550 тысяч долларов США и 26 910 евро", – сообщили в агентстве.

В АФМ напомнили, что в Казахстане действуют ограничения на вывоз инвалюты – наличные деньги в иностранной валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 долларов США.

"За нарушение требований законодательства РК предусмотрена административная и уголовная ответственность. По решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства", – предупредили в ведомстве.

Напомним, ранее в Комитете госдоходов сообщали, что только за апрель и май из Казахстана незаконно пытались вывезти 671 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971962-polmilliona-dollarov-i-26-tys-evro-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana-s-nachala-goda/