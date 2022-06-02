Алматинка лишилась 80 тыс. долларов, поверив лжевладельцу обменника

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Алматы стала жертвой афериста, который, выдав себя за владельца обменного пункта, выманил у нее 80 тыс. долларов США, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Как рассказали в полиции, преступление произошло в Медеуском районе Алматы.

Замначальника УП Медеуского района Жанибек Шынасылов сообщил, что потерпевшая увидела в Сети объявление об обмене валюты по выгодным условиям. Договорившись с автором объявления о встрече, она прибыла в указанный им офис и передала 80 тыс. долларов США. "Владелец обменного пункта", по версии стражей порядка, под предлогом обмена ушел в другую комнату и скрылся через запасной выход.

"Прождав определенное время, девушка поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию", – указал Шынасылов.

Подозреваемый 1985 года рождения был задержан в аэропорту города Усть-Каменогорска. Стражи порядка выяснили, что в Алматы он приехал из Семея.

По данным полиции, предполагаемый аферист арендовал офис под обменный пункт и разместил объявление об обмене валюты. В Усть-Каменогорске, по текущей версии, он пытался спрятаться с украденными деньгами.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972296-almatinka-lishilas-80-tys-dollarov-poveriv-lzhevladeltsu-obmennika/