Два участка улиц Нур-Султана перекроют из-за дорожных работ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Нур-Султане, в связи с ремонтом дорожного полотна, с 3 по 6 июня будет ограничено движение на некоторых участках улиц, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Так, с 3 по 6 июня, в связи с дорожными работами по укладке асфальтобетонного покрытия, будет частично приостановлено движение транспортных средств по путепроводу №2 от улицы Валиханова.

"При движении со стороны улицы Айманова по проспекту Богенбай батыра транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений.

Просим жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут движения и быть предельно внимательными к участкам, где ведутся дорожные работы", – обратились к астанчанам в полиции.

Схема движения: ДП Нур-Султана

Ограничения на движение транспорта будут введены и на участке улицы Сыганак в районе пересечения с улицей Омарова. Однако у этих ограничений немного иной срок – с 22:00 3 июня до 06:00 6 июня.

"При движении со стороны улицы Омарова по улице Сыганак транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений", – говорится в сообщении ДП.

Схема движения: ДП Нур-Султана

Полицейские призывают водителей строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными в этой части города и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что одну из столичных улиц перекрыли до 10 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972362-dva-uchastka-ulits-nur-sultana-perekroyut-iz-za-dorozhnyh-rabot/