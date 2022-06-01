Одну из улиц в центре Нур-Султана перекрыли до 10 июня

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В период с 1 по 10 июня в столице Казахстана будет перекрыто движение по участку улицы Косшыгулулы. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города Нур-Султана.

На этой улице запланирован средний ремонт дорожного полотна.

"В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 10 июня текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймердена Косшыгулулы от улицы Кенжебека Кумисбекова до улицы Шабал Бейсековой", – сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с этим астанчан и гостей столицы попросили заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в сообщении транспортного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972112-odnu-iz-ulits-v-tsentre-nur-sultana-perekryli-do-10-iyunya/