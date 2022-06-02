Более 500 человек приняли участие в спортивном марафоне против наркотиков в Алматы

Фото: ДП Алматы

В Алматы прошло мероприятие "Ryh-Marafon", которое проводится в рамках антинаркотического месячника "Вместе против наркотиков". Спартакиада "Ryh-Marafon" состоит из 5 видов спорта: забег на 1000 метров, турнир по мини-футболу, настольному теннису, стритболу и боулингу, передает корреспондент NUR.KZ.

После официальной части открытия спартакиады выступили кинологи со своими служебными собаками – их показательный забег стал изюминкой церемонии.

"В марафоне всего приняло участие более 500 человек, это – подростки и молодежь из различных досуговых центров Алматы.

Мероприятие состояло из нескольких зон: насыщенная концертная программа, забег подростков и молодежи, перетягивание каната, асық ойыны, а также конкурс рисунков на бумаге и на асфальте. Победители были награждены грамотами, медалями и кубками. А в завершение мероприятия участников угостили мороженым.

Мы благодарим ФСО "Динамо" за предоставленную площадку для проведения зрелищного мероприятия", – сообщил заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы, полковник полиции Сагындык Аяганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972288-bolee-500-chelovek-prinyali-uchastie-v-sportivnom-marafone-protiv-narkotikov-v-almaty/