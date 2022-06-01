Абаев о фестивале "Жара": Если приезжают на законных основаниях – причин для отказа нет

Иллюстративное фото: pexels.com

Глава казахстанского Министерства культуры прокомментировал проведение музыкального фестиваля "Жара" в Алматы. Ранее это мероприятие отменили в Азербайджане – по словам организатора Эмина Агаларова, отмена произошла "в связи со сложившейся ситуацией в мире", передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах правительства журналисты решили уточнить позицию Министерства культуры и спорта по вопросу проведения "Жары" в Казахстане, поскольку в нем примут участие российские звезды, которые не выступают против военных действий в Украине.

"Нам нужно посмотреть контент, участников. Не буду скрывать, это серьезный и болезненный вопрос. Например, приезжают 20 артистов из любой страны. Мы должны смотреть высказывания всех 20-ти артистов, что они говорили раньше и по конфликту в Украине, и про Казахстан.

Нам нужно найти баланс. Если они приехали на законных основаниях, но допустили какие-то высказывания в отношении Казахстана, тогда нам надо смотреть гораздо серьезнее.

Разрешать или запрещать проведение мероприятия – это относится к компетенции акимата, но, если организаторы и участники приезжают на законных основаниях и соблюдают все условия, то причин для отказа нет", – заявил Абаев.

Отметим, что в СМИ также появлялась информация о том, что казахстанцы выразили недовольство, когда увидели афишу "Жары" и узнали о проведении мероприятия в Казахстане.

Абаев заявил, что "казахстанцы имеют право на любые высказывания и петиции, а государство должно прислушиваться к ним".

При этом Казахстан, по его словам, открыт для артистов и фестивалей всех стран мира.

Напомним, также Абаев сегодня высказался об инциденте на выступлении группы "Ирина Кайратовна", где артисты были в "странном состоянии".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972073-abaev-o-festivale-zhara-esli-priezzhayut-na-zakonnyh-osnovaniyah-prichin-dlya-otkaza-net/