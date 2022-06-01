"Дорогое удовольствие": Абаев о туалетах в зонах отдыха Казахстана

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Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на заседании правительства рассказал, почему не работают туалеты в туристических зонах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Абаев напомнил, что с 1 января 2022 года введены в действие новые меры господдержки в туротрасли. Однако состояние туалетов в туристических зонах, по словам министра, по-прежнему требует внимания.

"Хотел бы обратить внимание регионов на состояние туалетов – думаю, что данный вопрос необходимо решать с привлечением частного бизнеса – (состояние – прим. ред.) туалетов на территориях, которые относятся к так называемым турдестинациям.

Акиматы (туалеты – прим. ред.) построили, но здесь понять тоже можно. Условно, есть у нас Коянды – замечательное место, куда огромное количество туристов сейчас приходит. Туалеты построены, но они не работают. Не работают, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Теперь (необходимо продумать – прим. ред.) их подключение к системе полного снабжения, так как там воды нет", – указал он.

По его словам, акиматы вместе с бизнесом должны найти "другие варианты применения" туалетов, "не протягивая всю эту инфраструктуру наверх".

"Есть эти решения, будем решать этот вопрос", – резюмировал Абаев.

На заседании кабмина министр заявил также, что казахстанцы, посетившие 20 туристических мест страны, смогут получить статус "неономад".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971979-dorogoe-udovolstvie-abaev-o-tualetah-v-zonah-otdyha-kazahstana/