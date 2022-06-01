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Статус "неономад" смогут получить казахстанцы за турпоездки по стране

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Указатель в горах
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О присвоении статуса неономада казахстанцам, которые побывают в 20 популярных туристических местах страны, заявил сегодня глава Минкультуры на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Акцию NeoNomad собираются запустить в Казахстане в сентябре этого года.

"Суть проекта заключается в формировании списка мест внутри Казахстана, рекомендуемых к посещению туристами. Участники, посетившие все локации, будут награждены ценными призами, широкое освещение проекта позволит обратить внимание на уникальные локации в регионах.

Проект охватывает 20 дестинаций во всех регионах. Если они все их объедут, им будет присваиваться статус "неономад", – заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Он добавил, что вместе со швейцарскими компаниями уже найдены спонсоры и меценаты, которые наградят казахстанцев – призы будут ежегодно меняться.

Абаев добавил, что эта акция поможет развитию внутреннего туризма.

На слайде министр представил список из 20 мест, это:

  1. монумент "Байтерек" в Нур-Султане;
  2. село Зеренда в Акмолинской области;
  3. урочище Жидебай в Восточном Казахстане;
  4. Берельские курганы в ВКО;
  5. село Баянаул в Павлодарской области;
  6. национальный природный парк в Каркаралы в Карагандинской области;
  7. историко-культурный комплекс Жошы Хана в Карагандинской области;
  8. высокогорное озеро Жасылколь в Алматинской области;
  9. урочище Танбалы недалеко от Алматы;
  10. горный курорт "Шымбулак";
  11. Мавзолей Айша-Биби в Жамбылской области;
  12. цитадель в Шымкенте;
  13. городище Сауран в Туркестанской области;
  14. мемориальный комплекс "Коркыт Ата" в Кызылординской области;
  15. залив Голубая бухта в Мангистау;
  16. город Сарайшык в Атырауской области;
  17. Дом купцов в Уральске;
  18. плато Актолагай в Актюбинской области;
  19. село Наурузум в Костанайской области;
  20. озеро Имантау в Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1971977-status-neonomad-smogut-poluchit-kazahstantsy-za-turpoezdki-po-strane/

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