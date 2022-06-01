Статус "неономад" смогут получить казахстанцы за турпоездки по стране
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О присвоении статуса неономада казахстанцам, которые побывают в 20 популярных туристических местах страны, заявил сегодня глава Минкультуры на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.
Акцию NeoNomad собираются запустить в Казахстане в сентябре этого года.
"Суть проекта заключается в формировании списка мест внутри Казахстана, рекомендуемых к посещению туристами. Участники, посетившие все локации, будут награждены ценными призами, широкое освещение проекта позволит обратить внимание на уникальные локации в регионах.
Проект охватывает 20 дестинаций во всех регионах. Если они все их объедут, им будет присваиваться статус "неономад", – заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев.
Он добавил, что вместе со швейцарскими компаниями уже найдены спонсоры и меценаты, которые наградят казахстанцев – призы будут ежегодно меняться.
Абаев добавил, что эта акция поможет развитию внутреннего туризма.
На слайде министр представил список из 20 мест, это:
- монумент "Байтерек" в Нур-Султане;
- село Зеренда в Акмолинской области;
- урочище Жидебай в Восточном Казахстане;
- Берельские курганы в ВКО;
- село Баянаул в Павлодарской области;
- национальный природный парк в Каркаралы в Карагандинской области;
- историко-культурный комплекс Жошы Хана в Карагандинской области;
- высокогорное озеро Жасылколь в Алматинской области;
- урочище Танбалы недалеко от Алматы;
- горный курорт "Шымбулак";
- Мавзолей Айша-Биби в Жамбылской области;
- цитадель в Шымкенте;
- городище Сауран в Туркестанской области;
- мемориальный комплекс "Коркыт Ата" в Кызылординской области;
- залив Голубая бухта в Мангистау;
- город Сарайшык в Атырауской области;
- Дом купцов в Уральске;
- плато Актолагай в Актюбинской области;
- село Наурузум в Костанайской области;
- озеро Имантау в Северо-Казахстанской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1971977-status-neonomad-smogut-poluchit-kazahstantsy-za-turpoezdki-po-strane/