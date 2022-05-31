Поезд застрял между двумя станциями метро в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 31 мая, в метро города Алматы поезд с пассажирами неожиданно остановился и застрял между двумя станциями, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского КГП "Метрополитен".

Видео одного из очевидцев, снятое в одном из вагонов застрявшего состава, было опубликовано в Telegram-канале издания Zakon.kz.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу КГП "Метрополитен" за комментарием по инциденту.

Там сообщили, что сегодня произошла остановка состава в тоннеле между станциями Алмалы и Абай.

Указывается, что инцидент произошел по техническим причинам. Поезд возобновил движение через 15 минут.

"Причины выясняются, информация будет сообщена дополнительно. График движения поездов восстанавливается", – подчеркнули в пресс-службе метрополитена.

Накануне в Алматы открылись две новые станции метро – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Также сегодня сообщалось, что буква в названии новой станции метро "Сарыарка" упала в день открытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971861-poezd-zastryal-mezhdu-dvumya-stantsiyami-metro-v-almaty-video/